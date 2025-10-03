Das sind die besten Frühstücks-Spots in Stendal – von gemütlich bis kreativ. Tipps für Genießer, Wochenend-Auszeiten und besondere Morgenmomente.

Frühstücken in Stendal: Wo der genussvolle Start in den Tag gelingt

In Wetzels Tempo-Eck in Stendal wird ein umfangreiches Frühstück für Zwei angeboten.

Stendal. - Das Wort „Frühstück“ bedeutet ursprünglich „das erste Stück“, also den ersten Bissen Brot am Tag. Es sei die wichtigste Mahlzeit, spende Kraft und Energie, propagieren Ernährungswissenschaftler. Doch vielmehr ist es die gemütlichste. Und ein gemütliches Frühstück gibt es in Stendal an mehreren Orten zu erleben.