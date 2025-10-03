weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Wichtigste Mahlzeit des Tages: Frühstücken in Stendal: Wo der genussvolle Start in den Tag gelingt

Wichtigste Mahlzeit des Tages Frühstücken in Stendal: Wo der genussvolle Start in den Tag gelingt

Das sind die besten Frühstücks-Spots in Stendal – von gemütlich bis kreativ. Tipps für Genießer, Wochenend-Auszeiten und besondere Morgenmomente.

Von Berit Boetzer 03.10.2025, 08:00
In Wetzels Tempo-Eck in Stendal wird ein umfangreiches Frühstück für Zwei angeboten.
In Wetzels Tempo-Eck in Stendal wird ein umfangreiches Frühstück für Zwei angeboten. Foto: Berit Boetzer

Stendal. - Das Wort „Frühstück“ bedeutet ursprünglich „das erste Stück“, also den ersten Bissen Brot am Tag. Es sei die wichtigste Mahlzeit, spende Kraft und Energie, propagieren Ernährungswissenschaftler. Doch vielmehr ist es die gemütlichste. Und ein gemütliches Frühstück gibt es in Stendal an mehreren Orten zu erleben.