Für Millionen saniert, doch kein Geld fürs Klo

Ein besch... erster Eindruck: Das Toilettenhäuschen am Stendaler Busbahnhof ist mit Graffiti beschmiert und macht allgemein einen ungepflegten Eindruck. In den umliegenden Gebüschen liegt Müll.

Stendal - Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, besagt eine viel zitierte Binsenweisheit. Und das gilt selbstverständlich auch für Städte. Für all jene Besucher Stendals, die nicht mit dem Auto an- oder durchreisen, ist der Hauptbahnhof in der Regel ihr erster (und oft auch einziger) flüchtiger Referenzpunkt. Immerhin 6000 Menschen nutzen den Stendaler Bahnhof täglich.