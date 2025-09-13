Stadtrat und Förderverein engagieren sich in Sandau mit neuen Ideen für die Rathaussanierung. Was in der kleinen Stadt im Landkreis Stendal geplant ist.

Uraltes Rathaus im Kreis Stendal: Alles für das „Herz von Sandau“

Vorsitzender Ruud Engelse (links) und Bürgermeisterin Claudia Lange zeigen in Sandau das neue Banner für den Rathausförderverein. Das Wahrzeichen der Stadt soll saniert werden.

Sandau. - Ein Stück Papier in Sandau auf dem Schreibtisch im Anbau des Rathauses erscheint auf den ersten Blick wie ein ganz normales Blatt. Doch was Claudia Lange (parteilos), Bürgermeisterin in Sandau im Landkreis Stendal, mit Stolz in die Hand nimmt, ist die Baugenehmigung für die Rathaussanierung. Was sie so bedeutsam ist.