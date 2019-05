Die Feuerwehr konnte den Brand in Groß Schwechten unter Kontrolle bringen. Symbolbild: Martin Rieß

Aus bisher ungeklärten Gründen kam es zu einem Brand in einem Garagenkomplex im Neuendorfer Weg.

Brandursache unbekannt

Groß Schwechten l Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Garagenkomplex im Neuendorfer Weg gerufen, berichtet die Polizei. In der Nähe des Tores hatte eine Garage aus bisher nicht bekannten Gründen angefangen zu brennen.

Der entstandene Schaden liegt bei geschätzten 15 000 bis 20 000 Euro. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen, weite Teile der Garage brannten jedoch aus. Jetzt haben Brandursachenermittler der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Mit 2,26 Promille zum Brandort

Der Brand stieß bei vielen Personen auf großes Interesse. Die Beamten wurden vor Ort auf einen schwankenden Mann aufmerksam gemacht, der kurz zuvor mit einem Pkw vor Ort erschienen war.

Die Beamten führten einen Atemtest bei dem 44-Jährigen aus Neuendorf durch, der einen Wert von 2,26 Promille ergab. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.