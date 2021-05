Bundeswehr leistet Amtshilfe Generalmajor Jürgen-Joachim von Sandrart besucht in Stendal Soldaten im Corona-Einsatz

Soldaten der Bundeswehr schließen in der Corona-Pandemie personelle Lücken in der Verwaltung und in Pflegeheimen. Am Dienstag stattete Generalmajor Jürgen-Joachim von Sandrat seine Leuten einen Besuch in Stendal ab.