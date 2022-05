Gericht Stendal: Salzwedelerin verklagt Sparkasse

Stendal/Salzwedel - Eine Frau aus Salzwedel (Name ist der Redaktion bekannt) hat die Sparkasse Altmark West verklagt. Das Geldinstitut hat einseitig eine Kündigung und Zinsanpassung ihres Prämiensparvertrags vorgenommen. Am 24. Februar kommt es vor der zweiten Zivilkammer am Landgericht Stendal zu der Berufungsverhandlung.