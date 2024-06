Eine Firma aus Elmenhorst bei Rostock übernimmt Getränke-Markt in Stendal. Was sich für die Kundschaft dadurch verändert.

Geschäft in Stendal startet als Getränkeland neu: Das ändert sich für Kunden

Stendal - Inhaberwechsel beim Fachmarkt für Flüssiges an der Arneburger Straße 32a. Der Markt heißt nun Getränkeland. Es wurden knapp 70.000 Euro in die Hand genommen, um das Aussehen komplett zu ändern, erklärt Axel Heidebrecht. Was sich sonst noch für die Kundschaft verändert.