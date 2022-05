Geschäftsfrau in Stendal verkauft Nostalgie für schöner Wohnen

In Sichtweite des Stendaler Pulverturms führt Brigitte Krause seit 2018 ihren Lieblingsladen. Ihre Kundschaft sucht in der Regel Einrichtungsgegenstände mit Geschichte.

Inhaberin Brigitte Krause vor dem Lieblingsladen in der Beckstraße in Stendal.

Stendal - „Eigentlich sitze ich nie so vor meinem Laden“, sagt Brigitte Krause, als sie im Volksstimme-Interview gebeten wird, mit einer Tasse Kaffee in der Hand auf einem der Korbstühle Platz zu nehmen. Man glaubt es ihr direkt: Kaum öffnet sie ihren Lieblingsladen in der Stendaler Beckstraße kommen eine Stammkundin, Freunde und Nachbarn vorbei, um mit der gebürtigen Berlinerin zu fachsimpeln.