Geschichten aus dem Fundbüro: Wer vermisst diesen Grabstein?

Stendal. - Es ist einer der morbideren Gegenstände im Fundbüro der Stendaler Stadtverwaltung: der Grabstein der Eheleute Schwinge. Wie es der Grabstein ins Fundbüro geschafft hat und welche anderen kuriosen Objekte sich dort sonst noch angesammelt haben.