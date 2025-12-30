Er blickt auf fast drei Jahrzehnte voller Verantwortung und Nähe zurück – ohne Reue. Nun verabschiedet sich Günther Kräuter dankbar aus dem Amt, bleibt der Gemeinschaft aber weiterhin verbunden. Wie es für ihn und die Dörfer nun weitergeht.

„Es wird Zeit, das Ruder abzugeben“: Ortsbürgermeister Günther Kräuter hört nach fast 30 Jahren auf

Ein Leben für Randau und Calenberge

Günter Kräuter ist seit 1999 Ortsbürgermeister von Randau-Calenberge. Doch bald ist für den Randauer Schluss: Zum Februar 2026 legt er sein Mandat nieder.

Magdeburg. - In 27 Jahren kann ein Leben viele Wendungen nehmen. Für Günther Kräuter waren es Jahre voller Begegnungen, Verantwortung und Herzblut. Nun, mit 79 Jahren, steht für ihn fest: Das Jahr 2025 soll sein letztes Jahr als Ortsbürgermeister von Randau und Calenberge sein.