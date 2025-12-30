Ein Leben für Randau und Calenberge „Es wird Zeit, das Ruder abzugeben“: Ortsbürgermeister Günther Kräuter hört nach fast 30 Jahren auf
Er blickt auf fast drei Jahrzehnte voller Verantwortung und Nähe zurück – ohne Reue. Nun verabschiedet sich Günther Kräuter dankbar aus dem Amt, bleibt der Gemeinschaft aber weiterhin verbunden. Wie es für ihn und die Dörfer nun weitergeht.
30.12.2025, 17:30
Magdeburg. - In 27 Jahren kann ein Leben viele Wendungen nehmen. Für Günther Kräuter waren es Jahre voller Begegnungen, Verantwortung und Herzblut. Nun, mit 79 Jahren, steht für ihn fest: Das Jahr 2025 soll sein letztes Jahr als Ortsbürgermeister von Randau und Calenberge sein.