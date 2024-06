Michaela Oneßeit (von rechts), Vorsitzende der Gohrer Landfrauengruppe, und Jacqueline Radtke, Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt Stendal, haben in der Wandelhalle in Stendal das Projekt „Orange Bank“ vorgestellt. Es soll ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen im ländlichen Raum setzen.

Foto: Mike Kahnert