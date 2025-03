Das Altmärkische Museum in Stendal ist in ein Gerüst gekleidet. Welche Arbeiten geplant sind und was Besucher beachten müssen.

Altmärkisches Museum in Stendal wird saniert: Diese Arbeiten stehen an

Am Altmärkisches Museum in Stendal steht ein Gerüst.

Stendal - Emsiges Treiben am Altmärkischen Museum in Stendal. Ein Teil des Backsteingebäudes ist in ein Gerüst gekleidet. Handwerker machen sich an der Fassade zu schaffen.