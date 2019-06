Auch auf der Rückseite des Viergeschossers waren die Spuren des Brandes deutlich zu sehen. Foto: Nora Knappe

In einem Mehrgeschosser in Stendal hat am Mittwochmorgen eine Wohnung gebrannt. Der Mieter erlitt leichte Verletzungen.

Stendal l In einem Mehrfamilienhaus in der Röxer Straße in Stendal ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand entstand aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung im dritten Stock. Der dortige Mieter wurde mit leichten Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Vermieter sorgt für Unterkünfte Alle Bewohner des Hausaufgangs des Wohnblocks nahe des Stadtsees wurden in Sicherheit gebracht und vom Vermieter und der Stadt Stendal mit Essen und Getränken versorgt. Der Vermieter, eine Wohnungsgesellschaft, kümmerte sich im Lauf des Tages um die Unterbringung der Bewohner, die zunächst nicht mehr in ihre brand- oder löschwassergeschädigten Wohnungen können. Die Feuerwehr war mit 61 Einsatzkräften aus acht Ortswehren der Hansestadt Stendal und Tangermünde von 7.30 Uhr bis etwa 12 Uhr im Einsatz. Die Ursachenermittlung dauert an. Bilder Brand in der Röxer Straße in Stendal am 26. Juni 2019. Das Feuer brach in der Wohnung im dritten Stock aus. Foto: Nora Knappe



Einsatzleiter Frank Neugebauer bespricht mit Kollegen die Lage. Foto: Nora Knappe



