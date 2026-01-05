Das Brandhaus in der Sternstraße in Magdeburg bleibt weiterhin gesperrt. Betroffen sind neben rund 20 Mietparteien auch zwei Geschäfte im Erdgeschoss. Was nun mit dem Pizzaladen passieren soll.

Nach Großbrand in Magdeburg: Welche Zukunft besteht für den Pizzaladen?

Nach dem Brand in der Sternstraße 7 in Magdeburg ist die Fläche vor dem Gebäude abgesperrt. Das betrifft auch den ansässigen Pizzaladen.

Magdeburg. - Nach dem Feuer in der Sternstraße 7 in Magdeburg ist das Gebäude nach wie vor gesperrt. Statiker haben bereits den Zustand des Gebäudes überprüft. Zu den gesperrten Räumlichkeiten gehört neben den gut 20 Wohnungen und einem Blumengeschäft auch ein Pizzaladen. Wie die Zukunft der Filiale aussieht.