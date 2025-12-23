Begrenzte Kartenzahl bei Weihnachtskonzert Zu wenig Plätze in der Aula: Roland-Gymnasium in Burg soll für beliebtes Konzert in die Stadthalle umziehen
Es war schön und hat begeistert, aber konnte nur eine begrenzte Zahl an Zuschauern erreichen: Beim Weihnachtskonzert vom Roland-Gymnasium in Burg übersteigt die verfügbare Anzahl an Karten die Nachfrage. Eine Lösung soll her.
Burg - Das Weihnachtskonzert vom Roland-Gymnasium in Burg ist zu einer Tradition geworden. Der Zuspruch der Besucher ist groß und übersteigt die Platzkapazität der Aula der Schule. Kann die Stadthalle da helfen?