Coronapandemie Grundschule „Am Tanger“ in Tangerhütte versucht es mit Normalität in Pandemie-Zeiten

An der Grundschule „am Tanger“ in Tangerhütte versuchen Lehrer und Eltern mit der Corona-Pandemie so entspannt wie möglich umzugehen. 183 Schüler müssen dort zwar täglich getestet werden, größere Ausbrüche seien bisher aber glücklicherweise ausgeblieben, fasst Schulleiter Volker Briesemeister zusammen. Ihre Spuren hinterlässt die Pandemiezeit aber doch – vor allem bei den Jüngeren.