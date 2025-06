Löderburg/Staßfurt - „Brandschutzbedarfsplan“ – das ist derzeit eines der entscheidendsten Schlüsselwörter in Staßfurt und Salzland. Überarbeitete Fahrzeugkonzepte, (Neu-)Aufstellungen personeller Art, Gebäude – etwa ein Erwerb im Ortsteil Brumby: Die Stadt stellt sich auf, um die Herausforderungen, etwa sozial- wie geopolitisch gesteigerte Gefahren des Klimawandels, zu bewältigen. Mit der Personalie Steffen Becker haben Stadtrat und der Fachdienst Sicherheit und Ordnung am Donnerstagabend eine weitere Weiche gestellt.

Alte Bekannte

Steffen Becker verlässt die Ortsfeuerwehr Löderburg und bekleidet fortan den neuen Posten des zweiten stellvertretenden Stadtwehrleiters – neben Matthias Freitag, unter der Führung von Stadtwehrleiter Christian Brinse. „Wir arbeiten schon lange zusammen“, sagt Becker, „im Ehrenamt Feuerwehr, aber auch hauptberuflich, in der Müllverbrennung.“

Nun flexibler

In Löderburg fünf Jahre – und damit ein Jahr kürzer als vorgesehen – als stellvertretender Ortswehrleiter, auch zuvor bereits lange Jahre im ehrenamtlichen Dienst der Feuerwacht tätig, verstärkt Becker das Team insbesondere in Sachen Aus- und Fortbildung. Freitag hingegen hat sich vor allem dem vorbeugenden Brandschutz verschrieben. „Wir sind nun flexibler, haben mehr Alternativen“, sagt Brinse. Das betreffe die Einsätze wie auch Termine, etwa Brandsicherheitsschauen.

Besser abkürzen

Finanziell habe die Personalie für die Stadt keinerlei Auswirkungen, betont Bürgermeister René Zok (ehemals parteilos, heute CDU), der unter anderem im Fahrdienst der Lebenshilfe, in der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und in der Freiwilligen Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist. „Entsprechend der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Staßfurt soll der Stellvertretene Stadtwehrleiter kein Ortswehrleiter oder dessen Stellvertreter sein“, begründet er die Entscheidung zur Abberufung Beckers in Löderburg.

Tippfehler umgehen

In dem Beschluss- wie auch im Gesetzestext bevorzugt man in Staßfurt „stellvertretene“; gemeinhin „stellvertretende“. Im Falle der Verhinderung, heißt es in Paragraf 3 der „Lesefassung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Staßfurt vom 29.03.2019“ werde der Stadtwehrleiter von einem „stellvertretenen Stadtwehrleiter“ in der vorgenannten Reihenfolge vertreten: vorbeugender Brandschutz, Aus- und Fortbildung. Um Tippfehler zu umgehen, rät Becker, es einfach abzukürzen: „Stellv.“ – in diesem Fall ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit, für die Dauer von sechs Jahren.

Gewissenhaftigkeit gefragt

Die Vereidigung im Originaltext der Stadtratsitzung von Donnerstag: „Ich schwöre, meine Kraft dem Volk und dem Land Sachsen-Anhalt zu widmen, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt zu wahren und zu verteidigen, Gerechtigkeit gegenüber jedermann zu üben und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.“

