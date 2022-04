Gymnasiasten aus Tangermünde wollen in Tangerhütte die industrielle Revolution untersuchen

Auf Entdeckungsreise in die bisher wenig beachtete Industriegeschichte von Tangerhütte gehen Schüler der elften Klassen des Tangermünder Gymnasiums zusammen mit dem Verein „Aus einem Guss“. Dabei ist auch eine Zusammenarbeit mit der Magdeburger Universität geplant.

Tangerhütte - Was ist zur Zeit der industriellen Revolution in Tangerhütte passiert, wie hat sich das Leben ringsum verändert und wie hat eine einzige Idee von der Raseneisenerz-Verhüttung dazu geführt, dass sich aus einem kleinen Dorf am Tanger eine Kleinstadt entwickelte? Fragen wie diesen wollen Schüler des Tangermünder Gymnasium im Rahmen eines besonderen Projekts nachgehen, das auch konkrete Ergebnisse liefern soll. Ein ganzes Kurshalbjahr lang – vielleicht sogar darüber hinaus – werden sie sich mit dem Thema auseinandersetzen.