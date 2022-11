Haben Visitenkarten noch eine Zukunft?

In Zeiten der Digitalisierung hat es die klassische Visitenkarte schwer. Welche Varianten Unternehmen in Stendal bevorzugen und wie ein Betreiber einer Werbeagentur die Zukunft der kleinen Karten einschätzt.

Abgelegt und vergessen. Werden Visitenkarten in Zeiten der Digitalisierung noch gebraucht?

Stendal - Sie sind klein, praktisch und schnell griffbereit: Visitenkarten. In der Geschäftswelt kommt man nicht um sie herum. Dank der handlichen Karten können Unternehmen schnell und einfach ihre wichtigsten Kontaktdaten an Kunden und Interessenten weiter geben, ohne viel Aufwand. Doch in Zeiten der Digitalisierung hat es die altmodische Visitenkarte schwer. Immerhin lassen sich Daten mittlerweile über Handys austauschen.