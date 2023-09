Am Freitag, 28. September, findet in Stendal der Aktionstag „Heimat Shopper“ statt. Zusätzlich gibt es verlängerte Öffnungszeiten.

Stendal - Die ersten Papiertüten hat sich Veronika Hamdusch schon griffbereit zurechtgelegt, wie auch die Luftballons im herbstschönen Orange. Alle Utensilien verkündigen die Botschaft „Ich bin Heimat Shopper“ und damit soll am Freitag ein Zeichen in der Stendaler Einkaufsmeile gesetzt werden.

Seit November 2021 gehört Veronika Hamdusch mit ihrer Parfümerie „Nika“ zu den privaten Händlern in der Fußgängerzone. Kaufleute der Rolandstadt laden zum zweiten Moonlight-Shopping in diesem Jahr ein, die Ladentüren öffnen sich Freitag bis 22 Uhr. Ladenbesitzer lassen sich die ein oder andere Überraschung für ihre Kunden einfallen.

IHK unterstützt Händler in Stendal

Unterstützung erhalten die Händler von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg, die mit ihrer initiierten Aktion „Heimat shoppen“ die regionale Wirtschaft wieder mehr in das Blickfeld der einkaufswilligen Kunden rücken möchte. Denn vor Ort sein Geld zu lassen, erhalte die Städte am Leben und sichere Arbeits- sowie Ausbildungsplätze.

Lesen Sie auch: Einkaufen in Stendal: Bekannte Geschäfte in der City schließen

Geschäftsfrau Veronika Hamdusch gefällt der Satz der Kampagne: „Heimat shoppen bedeutet einkaufen bei Nachbarn und Freunden.“ Sie hofft, dass sich viele ihrer Händlerkollegen beteiligen und die von der IHK spendierten Tüten, Aufkleber und Ballons gut sichtbar in den Geschäften präsent sind. Es sei kein Geheimnis, der Online-Handel mache den stationären Ladeninhabern zu schaffen. Gerade auch in Stendal, wo in diesem Jahr einige Geschäften schlossen und auch noch schließen werden.

Innerhalb des IHK-Projektes laden zwischen September und November neun Städte in Sachsen-Anhalt zu solchen Aktionstagen ein. Neben Stendal werden am 26. Oktober in Gardelegen und am 3. November in Salzwedel die Shopping-Tüten ausgepackt.