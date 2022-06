Arbeitseinsatz Helfer krempeln Ärmel hoch für ein Vereinsheim auf einstigem Gießerei-Gelände in Tangerhütte

Dabei, neue Ideen für die alte Modelltischlerei in der Tangerhütter Wagenführstraße umzusetzen, machten sich am Wochenende etliche Helfer verschiedener Vereine stark. Der Verein „Aus einem Guss“ will das Gebäude dauerhaft nutzen. Wofür, das erklärt sein Vorsitzender.