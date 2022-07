Wahrzeichen Historische Bockwindmühle in Grieben (Tangerhütte) muss wiederbelebt werden

So wie die Natur leidet auch Bauholz unter langer und starker Trockenheit. In den vergangenen Jahren hat die Dürre in der Altmark auch der Griebener Bockwindmühle stark zugesetzt. Sie hat Flügelteile verloren, das Holz hat sich verzogen und die Mechanik müsste überarbeitet werden. Doch wer soll das bezahlen?