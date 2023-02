Stendal (vs) - Die Hochschule Magdeburg-Stendal stellt seit diesem Monat Kunstwerke auf dem Campus an der Osterburger Straße aus. Dafür wurde der Infopoint in Haus 2 zu einem Empfangsbereich und der „Visitenkarte“ des Campus als Ausstellungsort umgebaut, teilt Professor Günter Mey mit.

Mindestens zweimal im Jahr werden ausgewählte Werke von Künstlern gezeigt – vorzugsweise aus der Altmark-Region. „Wir wollen mit den ausgestellten Bildern nicht nur den Infopoint gestalten, sondern vielmehr die vielfältige Kunstszene gerade in der Region an der Hochschule und für die Hochschulangehörigen sowie Besuchenden sichtbarer machen und darüber hinaus auch Diskussionen anregen, um über Chancen eines Dialogs zwischen Wissenschaft und Kunst nachzudenken“, sagt Günter Mey.

Keine klassische Ausstellung

Da es sich im Infopoint um keine klassische Ausstellung handelt, wird es auch keine Vernissage oder Finissage geben, aber während der Ausstellungsdauer wird ein „ARTalk“ – eine Diskussionsrunde – ausgerichtet. Termine dafür werden noch bekanntgegeben, sollen aber im April/Mai angesetzt werden, wenn das Sommersemester wieder im vollen Gange ist.

Zu den Diskussionsrunden werden die ausstellenden Künstler einmal für einen Tag an der Hochschule in Stendal sein und zu einem öffentlichen Gespräch zur Verfügung stehen. Eröffnet wird dieses neue Projekt mit Werken von Angelika Flaig. Die Künstlerin lebt und arbeitet seit 2015 in Bösdorf und Oebisfelde, stammt aus Baden-Württemberg und studierte an der staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Ihre Arbeiten umfassen Malerei, Grafik, Installationen und Performances.

Die „Ausstellung“ ist für jedermann während der Öffnungszeiten der Hochschule frei zugänglich. Dem Thema Kunst soll so mehr Raum am Campus gegeben werden.