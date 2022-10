Hochschule Stendal treibt Projekt „Anonymer Krankenschein“ voran

Stendal - Obdachlos, keine Krankenversicherung, aber schwere Zahnschmerzen – an wen können sich Menschen in solch einer Lebenslage wenden? Das Projekt „Anonymer Krankenschein“ (AKS) soll Abhilfe schaffen. In Thüringen wird es bereits umgesetzt. Die Hochschule Magdeburg-Stendal will den AKS auch in Sachsen-Anhalt salonfähig machen.