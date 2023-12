Hochwasser in Sachsen-Anhalt: Die Elbe in Tangermünde hatte am 27. Dezember 2023 noch einen Pegel von 5,50 Metern.

Tangermünde - Die Pegelstände steigen im Landkreis Stendal. Die Kreisverwaltung sieht am 28. Dezember allerdings keinen Anlass zur Sorge, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Nach aktuellen Prognosen von Donnerstagfrüh wird die Warnstufe 3 (6,60 Meter) an der Elbe in Tangermünde nicht erreicht“, informiert Pressesprecher Stefan Rühling. „Der Scheitel von etwa 6,20 Metern wird für den 30. Dezember wartet.“

Die Hochwasserlage bleibt an vielen Orten in Sachsen-Anhalt angespannt. (Schnitt: Alexander Pförtsch, Kamera: VS-Redaktion/MZ-Redaktion)

Danach soll der Pegel wieder langsam sinken, so die aktuelle Einschätzung des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW).

„Dennoch kann es dazu kommen, dass das Aland Abschlussbauwerk in den nächsten Tagen geschlossen werden muss. Entspannung gibt es auch am Trübengraben. Dort ist am Mittwochnachmittag das Schöpfwerk Jederitz in Betrieb genommen worden und pumpt das Wasser ab.“

Hochwasser der Elbe: Betreten der Deiche ist verboten

Unabhängig der Warnstufe weißt die Kreisverwaltung darauf hin, dass das Betreten der Deiche in der derzeitigen Situation verboten ist. Das werde durch Ordnungsbehörden kontrolliert. Weitere Infos zum Thema Hochwasserschutz gibt es auf der Internetseite des Landkreises Stendal.

Dort ist zudem ein Hochwasser-Ratgeber abgebildet. Ansonsten empfiehlt die Kreisverwaltung die Warn-App „NINA“. Die ist eine vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Verfügung gestellte App für Smartphones, die dazu dient, der Bevölkerung wichtige und dringende Warnmeldungen zukommen zu lassen.