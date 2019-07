Auch in diesem Jahr können Hochzeitspaare an der Volksstimme-Aktion "Altmarkhochzeit" teilnehmen. Es winkt ein schöner Preis.

Werben l Am 27. April gaben sich Kesryn und Benjamin Melms das Ja-Wort, rund zehn Wochen nachdem der 32-Jährige seiner Liebsten den Antrag gemacht hatte. Das war am 18. Februar, an Kesryns 28. Geburtstag. Näher gekommen waren sich beide übers Internet, kannten sich aber schon vorher. Mit den Worten „Ich wünsche dir einen schönen Sonntag“ fing alles an.

Kurze Zeit später zogen sie zusammen. Mit diesem Bild beteiligen sich der Tischler und die Vertriebsassistentin aus Werben an der „Altmark-Hochzeit“. Wer es ihnen gleichtun möchte: Einfach das schönste Hochzeitsfoto (bitte nicht kleiner als 2 MB) und einige Infos zum Kennenlernen, Alter, Berufe, Tag der Hochzeit, Fotograf des Bildes usw. per E-Mail schicken an redaktion.stendal@volksstimme.de. Dem Siegerpaar des Wettbewerbs winkt ein 500-Euro-Reisegutschein.