Das Theater der Altmark könnte sich in Zukunft über eine höhere Förderrungssumme freuen. Dafür müssen sich Stadt und Landkreis jedoch einig sein.

Hoffnung auf Förderung fürs Theater der Altmark in Stendal wächst

Das Theater der Altmark in Stendal.

Stendal - Die weitere Förderung des Theaters der Altmark durch den Landkreis Stendal ist auf einem guten Weg. Die Mitglieder des Schul-, Sport- und Kulturausschusses haben sich am 24. Januar mehrheitlich für die finanzielle Unterstützung ausgesprochen. Das letzte Wort wird der Kreistag haben. Sollte dieser sein Okay geben, kann sich das Theater zudem über eine Erhöhung der bisherigen Summe freuen. Diese soll auf 606.700 Euro angehoben werde.

Da der Vertrag mit der Stadt Stendal geschlossen wird, muss auch der Stadtrat ein Okay geben. Im Hauptausschuss gab es Zustimmung. Es schwebte allerdings die Frage im Raum, was passiert, wenn der Kreistag dem Vertragsabschluss nicht zustimmt? Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) gab sich zuversichtlich. Der generelle Tenor auf Kreisebene sei es, dass dem Vertragsabschluss zugestimmt wird, so der OB.