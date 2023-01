Hoffnung auf Intel-Investition - Altmark will Stück vom Kuchen

Stendal - 17 Milliarden Euro Investitionssumme, 3000 Arbeitsplätze: Was hat die Altmark davon, dass Chiphersteller Intel in Magdeburg investieren will? Das fragen sich die Mitglieder des Unternehmensnetzwerks Altmark. Antworten verspricht ein Besuch von Jürgen Ude, Staatssekretär für Großinvestitionen in der Staatskanzlei von Ministerpräsident Haseloff. Kann er die Erwartungen erfüllen?

