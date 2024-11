Die Dubai-Schokolade liegt im Trend. Der Social-Media-Hype ist in Stendal angekommen. Wer die Süßigkeit einkaufen möchte, muss sich sputen. Nur in wenigen Geschäften wird sie angeboten.

Stendal. - Sie ist in aller Munde, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Momentan gibt es kein Vorbeikommen an der knusprig-knackigen Dubai-Schokolade, selbst in Stendal und Umgebung nicht. In den sozialen Medien werden Rezepte ausgetauscht, neue Kreationen vorgeschlagen und Tipps gegeben, wo und wann es die Mega-Süßigkeit zu kaufen gibt.