Eine ICE aus Berlin musste am Hauptbahnhof in Stendal einen Nothalt einlegen. 700 Fahrgäste strandeten in der Hansestadt.

Stendal - Unerwartetes Fahrtende für etliche Fahrgäste eines ICEs von Berlin nach Düsseldorf. Der Zug musste am 26. September am Hauptbahnhof in Stendal einen Nothalt einlegen. Was war geschehen?

Wartende am Bahngleis in Stendal berichteten von einer Brandmeldung im Zug. Auch von einem Feuerwehreinsatz ist die Rede. Die Deutsche Bahn gibt Entwarnung. Gebrannt habe es nicht. „Wir hatten einen defekten ICE mit Antriebsschaden“, sagt eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Volksstimme-Nachfrage.

Der Stadt Stendal sei auch kein Feuerwehreinsatz am Bahnhof bekannt, teilt Philipp Krüger aus dem Büro des Oberbürgermeisters auf Nachfrage mit. Kurz nach 10 Uhr wurde die Bundespolizei aus Magdeburg über den Nothalt des Zuges informiert. Auch ihr ist kein Brand bekannt.

Der ICE von Berlin nach Düsseldorf konnte noch bis Stendal fahren, ehe die Technik vollständig den Geist aufgab und „kaputt ging“. Dann hieß es für die etwa 700 Reisende des Zugs in Stendal wohl oder übel Endstation. Die Wartenden hatten hoffentlich viel Geduld im Gepäck, da sie einige Zeit in der Hansestadt verbringen mussten.

Die nachfolgenden Züge waren laut Angaben der Deutschen Bahn überfüllt, so dass ab Stendal Richtung Hannover ein Ersatzzug eingesetzt wurde. Die Bahnreisenden mussten dennoch teilweise über zwei Stunden warten, bis sie ihre Reise endlich fortsetzen konnten.

Der defekte ICE aus Berlin wurde in der Zwischenzeit auf ein Abstellgleis in der Hansestadt gefahren und dort abgestellt.