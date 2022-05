Die Corona-Spaziergänge in der Altmark werden immer beliebter. Die Zahl der Teilnehmer steigt besonders in Stendal.

Stendal - Was im Dezember in Stendal als lose Zusammenkunft begann, nimmt immer größere Ausmaße an. Waren es damals an die hundert Personen, die an den ersten Corona-Spaziergängen teilnahmen, ist die Zahl mittlerweile enorm gestiegen. Außerdem haben sich Ableger in mehreren Städten gebildet.