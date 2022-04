In der Ukraine aufgewachsen, in Stendal zuhause: Vitaliy Lubazhevs persönlicher Friedensdienst

Für Vitaliy Lubazhev ist Stendal zum neuen Zuhause geworden. Bewegt vom Krieg in seiner ukrainischen Heimat, leistet er einen ganz persönlichen Beitrag für die Verständigung.

Vitaliy Lubazhev startet als Dozent an der Städtischen Volkshochschule Stendal und gibt demnächst Russisch- und Ukrainischkurse für Anfänger. Im Team begrüßt wurde er von VHS-Leiter Felix Engel und Tabea Breuer, die den Fachbereich Sprachen leitet.

Stendal - Russisch und Ukrainisch – beides spricht Vitaliy Lubazhev als Muttersprache. Geboren wurde er in Ulan-Ude, einem Ort am Baikalsee im südlichen Sibirien, heute Teil der Russischen Föderation. Seine Kindheit und Jugend hat er zum größten Teil aber in Odessa verbracht. „Darum sehe ich die Ukraine als meine wahre Heimat“, sagt er.