In fünf Orten rund um Tangerhütte dürfen Kinder über neue Spielplätze mit entscheiden

Tangerhütte - Nicht nur in Ottersburg, einem kleinen Ortsteil von Windberge, soll bald wieder Spaß am Spielen für alle zu finden sein. Insgesamt fünf neue Spielplätze sollen im kommenden Jahr über Leader-Fördermittel in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte neu entstehen. Und bei der Entscheidung, welcher Art die Spielgeräte sein werden, sollen vor allem die künftigen Nutzer ein Wörtchen mitreden dürfen: Die Kinder der jeweiligen Orte.