In Stendal sollen im Herbst Laubcontainer aufgestellt werden

Die Entsorgung des Herbstlaubes von öffentlichen Straßenbäumen in Stendal soll in diesem Jahr als „Praxistest“ laufen. Das hat der Stadtrat mehrheitlich beschlossen.

Noch ein paar Wochen, dann muss auch in Stendal wieder ordentlich Laub entsorgt werden.

Stendal - Zeit, die kaum noch bleibt vor dem ersten Herbstlaub. Eine Satzung, die geändert werden muss. Ein Auftrag für Container, der auf die Schnelle ausgeschrieben werden muss. Gerechtigkeit, die fehlt, wenn einige Grundstückseigentümer für die Straßenreinigung zahlen müssen, andere kostenlos Container für das Herbstlaub bekommen. Es wurden mehrere Argumente dafür in die Waagschale geworfen, das Thema Herbstlaubentsorgung nicht auf die Schnelle schon für dieses Jahr durchzupauken, sondern in Ruhe vorbereitet ab dem nächsten Jahr. Dennoch gab es am Ende der namentlichen Abstimmung eine Mehrheit für den Antrag der SPD/FDP/Ortsteile-Fraktion: 16 Ja, zehn Nein, vier Enthaltungen.