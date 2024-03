Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal/Berlin. - Die Nachfrage nach käuflichem Sex ist in Sachsen-Anhalt gestiegen. Zumindest mit Blick auf die Anzahl der Sexarbeiterinnen. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. In den Amtsstuben in Stendal und Salzwedel weiß man jedoch nicht, wie viele Prostituierte in den Landkreisen beschäftigt sind. Vielleicht ist das auch bald nicht mehr erforderlich. Die Union will Freier kriminalisieren, ein Sexkaufverbot.