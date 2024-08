Seit Jahren kämpft die Tangermünder Ortsgruppe um ein eigenes Vereinsheim. Jetzt scheint eine Lösung in Sicht.

In Tangermünde arbeitet die DLRG an einem Happy End

Mit diesem Boot und noch einem weiteren sind die DLRG-Mitglieder für Einsätze auf dem Wasser gerüstet. Platz zum Unterstellen für all ihre Technik gibt es nicht zentral. Alles ist irgendwo in der Stadt verteilt.

Tangermünde. - Es scheint eine unendliche Geschichte zu sein – der Kampf der Tangermünder Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) um ein eigenes Vereinsdomizil. Was seit Jahrzehnten als wiederkehrende Kritik an Stadt und Landkreis im Jahresbericht des Vereins auftaucht, scheint jetzt in ein Happy End zu münden.