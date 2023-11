Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde - Advent in Tangermünde – in diesem Jahr soll es wieder genauso zauberhaft, wenn nicht sogar noch schöner als in den Jahren vor Corona werden. Nach wie vor ist es das zweite Adventwochenende, an dem die Innenstadthändler, Gastronomen und weitere Initiatoren die Kleinstadt in ein Meer aus Angebotsvielfalt und weihnachtlichem Lichterzauber verwandeln wollen. Vom 8. bis 10. Dezember erwarten sie wieder Tausende Besucher aus nah und fern zwischen Tor und Turm.