Wirtschaft und Tourismus In Tangermünde nur zusammen mit Händlern das Innenstadtleben fördern

Was muss getan werden, damit Tangermünder Innenstadt attraktiver wird? Was kann Verwaltung tun, was der Händler selbst? Diese Fragen und noch andere wurden während des vom Hansering organisierten Forums mit den drei Bürgermeister-Kandidaten für die Kaiserstadt besprochen.