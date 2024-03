In der Rosa-Luxemburg-Straße in Tangermünde gibt es für die Rettungsfahrzeuge kein Durchkommen. Deshalb wird die Verwaltung jetzt ein einseitiges und dauerhaftes Parkverbot einrichten. Gibt es Alternativen?

In Tangermünde werden in Anliegerstraße 30 bis 40 Parkplätze gestrichen

Parken in Innenstädten

Freitagmorgen in der Rosa-Luxemburg-Straße: Auch zu dieser Zeit gibt es Stellen, die definitiv kein Rettungsfahrzeug passieren kann.

Tangermünde. - In den frühen Morgenstunden des 27. Januar, eines Sonnabends, war die Tangermünder Feuerwehr zu einem Einsatz in die Rosa-Luxemburg-Straße gerufen worden. Und: Sie kam nicht durch. „Unser Maschinist fuhr irgendwann nicht weiter“, berichtet Ordnungsamtsleiter Michael Classe. Da es „zum Glück nicht brannte, sondern der Rettungsdienst unsere Unterstützung brauchte“, so Classe weiter, sei das notwendige Material zum Einsatzort getragen worden.