Christina Rommel und der Chocolatier während eines Konzerts in der Schokoladenküche auf der Bühne in Aktion.

Tangermünde - Christina Rommel und Band laden dazu ein, im Grete-Minde-Saal der Kaiser- und Hansestadt am Sonnabend, 28. Oktober, ab 19 Uhr einen unvergesslichen Live-Auftritt für sich zu verbuchen. „Steht ihr wirklich auf leckere Schokolade und habt Lust, einmal live mit Christina Rommel und Band auf der Bühne zu stehen?“, fragt sie.

Wer 16 Jahre alt und älter ist, kann sich bis um 17. Oktober mit einem Foto von sich und einer originellen Begründung, weshalb gerade sie Schokoladenmädchen sein möchte, bewerben. (Wer unter 18 Jahre alt ist, muss vor der Show das Einverständnis der Eltern vorlegen.)

In Bergwerken, Türmen, Klöstern, Schlössern und sogar Konzerte in den Wolken oder unter Wasser – mit ihren Konzerten lockte Sängerin Christina Rommel im Rahmen ihrer „Besondere-Orte-Tour“ in den vergangenen Jahren ihre Fans in die verrücktesten Ecken der Welt.

Sie selbst sagt: „Wir zelebrieren deutschen Rock und Pop vom Feinsten an Orten für Genießer – erfolgreich, unvergesslich und garantiert handgemacht.“

Aber warum gibt es Schokolade zum Konzert? Mit dem Erscheinen der Hit-Single „Schokolade“ wurde bei Konzerten eine Kostprobe edelster Schokolade gereicht. „Die Schokolade zum Song wurde bei unseren Fans immer beliebter. Die Idee zum abendfüllenden Schokospezialprogramm war geboren“, sagt die Sängerin, die bereits zum dritten Mal nach Tangermünde kommt.

Hinter den Musikern befindet sich auf der Bühne die eigens für die Konzerte konzipierte Schokoladenküche, in der ein Chocolatier sein Handwerk zelebriert. Konzertbesucher hören nicht nur Musik, sie lernen auch einiges über das Handwerk des Chocolatiers und die Herkunft der Schokolade. Die Schokoladenmädchen werden immer wieder leckere Kostproben verteilen.

Karten für den besonderen Abend gibt es täglich außer montags von 13 bis 17 Uhr in der Salzkirche für 25 Euro (an der Abendkasse für 27 Euro).