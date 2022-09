Gießereigeschichte Industriehallen in Tangerhütte faszinieren Bauforscher aus Leipzig

Als Gesamtensemble aus der Zeit der Industrialisierung sind die alten Gießereihallen in der Industriestraße in Tangerhütte etwas ganz Besonderes. Das sieht auch Bauforscher Richard Brüx aus Leipzig so und will mithelfen, den Standort bekannter zu machen.