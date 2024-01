Antisemitismus und Holocaust Interview mit Professorin der Hochschule Stendal: Ist Anne Frank ein Thema für Kinder?

Nach der Kontroverse über die Umbenennung der Kita in Tangerhütte wurden Unsicherheiten bei Fachkräften sichtbar. Eine Fortbildung an der Hochschule in Stendal diskutiert, wie Antisemitsmus angemessen thematisiert werden kann.