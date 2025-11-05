Der Kreis Stendal setzt sein Rettungsdienstkonzept mit millionenteuren neuen Wachen um. Bezahlen sollen es die Krankenkassen. Die wehren sich und ziehen vor Gericht.

Ist der Rettungsdienst im Kreis Stendal zu teuer?

Der Arbeiter-Samariter-Bund ist einer von zwei Leistungserbringern für den Rettungsdienst im Kreis Stendal.

Stendal - Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen – dieses Sprichwort trifft auf die Kosten des Rettungsdienstes im Landkreis Stendal nur bedingt zu. Zwar ist der Kreis verpflichtet, das Rettungswesen zu organisieren, doch bezahlen müssen am Ende die sogenannten Kostenträger. Das sind die gesetzlichen Krankenkassen – für den Kreis Stendal also die in Sachsen-Anhalt vertretenen Krankenkassen.