Bei der ersten Ladies Fashion Night der Elbe-Dorfkinder im Elbehaus Ferchland feierten rund 100 Besucherinnen einen unvergesslichen Shopping-Abend. Mit 27 Ständen, Cocktails und Fingerfood wurde das Elbehaus zum Treffpunkt für Modefans aus der Region. Das wurde geboten.

Ferchland. - Nach den Kindern haben am Wochenende die Damen im Elbe-Haus in Ferchland im Mittelpunkt gestanden. Denn nach der großen Kleider- und Spielzeugbörse stand nun erstmals die Ladies Fashion Night der Elbe-Dorfkinder an.

Dazu waren 27 Verkäuferinnen angemeldet, die ihre Stände in Ferchland aufgebaut haben, berichtet Jessica Scherber, zweite Vorsitzende des Vereins im Nachgang der Veranstaltung. Diese kamen mit Kisten und Kleiderständen und bauten und dekorierten ihr Stände entsprechend auf, ehe nach einer Begrüßung pünktlich um 18 Uhr die Türen für die Besucher geöffnet worden.

„Viele unserer Gäste standen schon sehr früh vor dem Eingang, trotz des Regens“, hebt Jessica Scherber hervor. „Sie stürmten sofort in die jeweiligen Räume und stöberten auf den Tischen.“

27 Verkäuferinnen hatten hier ihre Stände aufgebaut. Foto: Jessica Scherber

Und die Besucher, die auf der Suche nach dem ein oder anderen Schnäppchen gewesen sind, waren zahlreich. „Nach einem kurzen Blick durch den Raum waren etwa 100 Damen unserer Einladung gefolgt“, erzählt Jessica Scherber. Über den Abend hinweg sei es ein ständiges Kommen und Gehen gewesen.

Nebenbei hat es Cocktails und Fingerfood gegeben. Foto: Jessica Scherber

Wer gerade nicht am Stöbern gewesen ist, konnte sich an Cocktails und etwas zu Essen erfreuen: Madlen Schmidt und Nicole Schröder standen hinter der Cocktailbar und verkauften diese, zudem wurde reichhaltiges Fingerfood angeboten, welches die Vereinsmitglieder selbst vorbereitet hatten. „Wir danken allen Verkäuferinnen, Shoppingbegeisterten und Nicole Schröder für diesen tollen Abend“, fasst die zweite Vorsitzende zusammen. „Es folgt eine Wiederholung im nächsten Jahr“, kündigt sie nach der erfolgreichen Premiere an.

Kleider- und Spielzeugbörse in Ferchland durch Ladies Fashion Night ergänzt

Weitere Veranstaltungen, die die Elbe-Dorfkinder organisieren, sind die Kleiderbörsen im Frühjahr und im Sommer, mit der Ladies Fashion Night ist eine weitere dazugekommen.

Hervorgegangen ist der zwölf Mitglieder starke Verein aus einer Gruppe von Eltern, die regelmäßig bei der Organisation und Durchführung der Kleider- und Spielzeugbörsen für Eltern und Kinder geholfen haben. Seit rund 20 Jahren organisiert das Team Veranstaltungen dieser Art, bei denen der Tausch sowie der Verkauf von etwa Kleidung oder Spielzeug im Mittelpunkt steht.