Ist in Stendal der Weihnachtsmann arbeitslos?

Dieser Tage tauscht Hartmut „Tommy“ Thomas sein Clownskostüm gegen den roten Mantel – allerdings deutlich weniger als in den Jahren bis 2019. So sieht das Auftragsbuch für Heiligabend aus.

Stendal - Weihnachtsmarkt in Tangermünde – abgesagt. Weihnachtsmarkt in Stendal – abgesagt. Weihnachtsfeier in Kindertagesstätten – abgesagt. Veranstaltungen bei Sportvereinen – abgesagt. Und immer wieder musste Hartmut Thomas in den vergangenen Wochen zum Stift greifen, um die Termine aus seinem Kalender zu streichen. Schweren Herzens, denn der Tangermünder ist mit Leidenschaft Weihnachtsmann – und das seit vielen Jahrzehnten.