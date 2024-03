Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde. - In zehn verschiedenen Orten möchte der gebürtige Italiener Biagio Guzzo eine Eisfiliale eröffnen. Seit wenigen Tagen ist er stolzer Inhaber seiner Filiale Nummer 7. Sie befindet sich unmittelbar am Tangermünder Marktplatz. In nur sechs Wochen Bauzeit hat der 50-Jährige die ehemalige Bäckereifiliale in sein Eiscafé verwandeln lassen. „Das war sportlich“, sagt er mit Stolz in der Stimme. Denn in einer Zeit, in der Handwerker knapp sind, dieses Ziel zu schaffen, hätten viele für nicht möglich gehalten.