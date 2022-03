Johanniter haben in Stendal große Pläne mit alter Kinderklinik

Seit Mitte Dezember stehen weite Teile der ehemaligen Frauen-und Kinderklinik in Stendal leer. Die Johanniter haben große Pläne für das Objekt. Ob sie umgesetzt werden, ist aber nicht sicher.

Die Johanniter wollen ihr Medzinisches Versorgungszentrum in der Stendaler Bahnhofstraße erweitern. Es könnten weitere Praxen und eine Apotheke dazu kommen.

Stendal - Die Sache schien eigentlich sicher: Die Konditionen waren ausgehandelt, der Mietvertrag formuliert. Die Zustimmung der Kreistagsmitglieder bei ihrer nächsten Sitzung am 17. März vorausgesetzt, hätte das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Johanniter ab dem 1. April für zehn Jahre weitere Flächen in fünf Gebäuden der ehemaligen Kinder-und Frauenklinik in der Stendaler Bahnhofstraße gemietet. Die Liegenschaft gehört dem Landkreis Stendal.