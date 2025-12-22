Sieben Mitglieder des Vereins „Elbeland Tierhilfe Tangermünde“ bündeln ihre langjährige Erfahrung und agieren gemeinsam. Was sie aktuell erreicht haben und noch planen.

Junger Verein aus Tangermünde engagiert sich erfolgreich für das Tierwohl

Im Sommer dieses Jahres taten sie sich zusammen und gründeten in Tangermünde den Verein „Elbeland Tierhilfe Tangermünde“: Claudia Hennig (von links), Andreas Bunge, Laura Braune, Karola Friedlieb, Nancy Brennecke, Christin Reckstadt und Dirk Lehmann.

Tangermünde. - Wenn Tiere in Not sind, können sie nicht wegschauen. Sie sind die ersten, die sich in Bewegung setzen, helfen, Lösungen suchen: zwei Männer und fünf Frauen aus Tangermünde. Und nicht nur das. Sie haben in den vergangenen sechs Monaten viel erreicht.