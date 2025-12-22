Tangermünder Tierschützer sind aktiver denn je Junger Verein aus Tangermünde engagiert sich erfolgreich für das Tierwohl
Sieben Mitglieder des Vereins „Elbeland Tierhilfe Tangermünde“ bündeln ihre langjährige Erfahrung und agieren gemeinsam. Was sie aktuell erreicht haben und noch planen.
Aktualisiert: 22.12.2025, 08:43
Tangermünde. - Wenn Tiere in Not sind, können sie nicht wegschauen. Sie sind die ersten, die sich in Bewegung setzen, helfen, Lösungen suchen: zwei Männer und fünf Frauen aus Tangermünde. Und nicht nur das. Sie haben in den vergangenen sechs Monaten viel erreicht.