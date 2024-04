Keine Sozialarbeit an der größten Schule im Kreis Stendal: 2.100 Schüler im Berufsschulzentrum müssen ab Schuljahr 2024/25 auf Betreuung verzichten. Das sind die Gründe.

Jury nennt Schulsozialarbeit an Berufsschule Stendal „mangelhaft“

Das Bberufsschulzentrum in Stendal mit 2100 Schülern die größte Bildunsgeinrichtung im Kreis, soll künftig ohne Schulsozialarbeiter auskommen.

Stendal - Das Berufsschulzentrum in Stendal, die größte Schule im Landkreis, künftig ohne Schulsozialarbeiter – ein Tiefschlag mit Ansage? So jedenfalls sieht es das Bildungsministerium Sachsen-Anhalts. Es antwortete auf Volksstimme-Fragen zum Jury-Entscheid, wonach beide Schulsozialarbeiterstellen am Berufsschulzentrum künftig wegfallen sollen.