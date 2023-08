Kaffeekult in Stendal ist gerettet – vorerst

Café am Marktplatz

Das Café Kaffeekult in Stendal wird vorerst nicht schließen.

Stendal - Das Kaffeekult in Stendal bleibt auch über das Jahr 2023 hinaus geöffnet. Das teilte die Stadtverwaltung Mittwochmittag mit. Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) und Kaffeehaus-Betreiber Nikolas Frank haben einen Kompromiss getroffen, der den Leerstand des Ratskellers verhindern soll.

„Ein neuer Mietvertrag für das gastronomische Angebot in den historischen Räumen im Rathaus wurde vereinbart“, informiert Pressesprecherin Susanne Hellmuth. Es ist ein Vertrag auf Zeit. „Nikolas Frank, der das Kaffeekult 2015 übernommen und seitdem weiter ausgebaut hat, wird sich im Laufe des Jahres 2024 aus dem Kaffeekult zurückziehen.“ Das Café werde so lange weiterbetrieben, bis sich ein Nachfolger gefunden hat, heißt es.

Kaffeekult-Betreiber Nikolas Frank (links) und Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) haben sich auf einen Kompromiss geeinigt, der es erlaubt, dass das Café am Marktplatz über das Jahr 2023 hinaus weiterbetrieben wird. Foto: Stadt Stendal

Der ursprüngliche Mietvertrag mit Nikolas Frank werde regulär zum Ende des Jahres auslaufen. In den städtischen Gremien „wurde mehrfach die Anregung formuliert, am Standort auch an den bisherigen Ruhetagen (sonntags und montags) zu öffnen“, erklärt die Stadtverwaltung. „Die tägliche Öffnung wird auch von der Hansestadt Stendal im Sinne der Belebung der Innenstadt begrüßt, ist aber für den Betreiber derzeit weder personell realisierbar noch ökonomisch abbildbar.“

Bastian Sieler: „Ich freue mich sehr, dass das Kaffeekult im Herzen der Stendaler Innenstadt erhalten bleibt. Das Café am Marktplatz ist ein beliebter Ort zum Verweilen.“

Die Stadt Stendal hat seit Anfang Juli einen Nachmieter für die Räume des Kaffeekults gesucht. Die Ausschreibung lief ursprünglich bis zum 30. August, wurde wegen der Einigung zwischen Stadt und Betreiber zurückgenommen.